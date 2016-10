Mulher é presa ao tenta matar ex-sogro de 80 anos a pedradas em Presidente Figueiredo

O aposentado Manoel Nogueira, 80, foi agredido, na frente da casa onde mora, pela ex-nora Maria Teixeira, 30. Ela foi presa na manhã desta sexta-feira (7). O fato ocorreu no município de Presidente Figueiredo (distante 118 quilômetros de Manaus).

Vizinhos do idoso gravaram o momento em que Manoel ainda está no chão, ensanguentado. A moradora Dayane Luna disse que a agressão aconteceu porque Maria não aceita o novo relacionamento do seu ex-marido, filho de Manoel.

“Toda vez que ela bebe, vem aqui fazer barraco na casa dele. Ela entra e quer quebrar tudo. Quando foi ontem veio ela e mais dois homens com o objetivo de intimidar a atual namorada do ex dela. Só que a mulher não estava e ela tentou invadir a casa, mas o ex-sogro não deixou. Ela empurrou ele na rua e pegou uma pedra. Ela jogou na cabeça e no rosto dele”, declarou.

Após ser socorrido por populares, Manoel foi transferido para um hospital da capital amazonense e, após os tratamentos necessários, foi liberado. De acordo com informações da família do idoso – que não quis gravar entrevista, Maria Teixeira estava alcoolizada.

Ela foi presa em flagrante e responderá pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Maria permanecerá detida no 37ª Delegacia Interativa do Polícia até a conclusão do inquérito policial.

