Mulher é presa ao se passar por juíza federal em colégio da PM

Uma mulher foi presa, na noite desta quinta-feira (18), no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, quando tentava se passar por uma juíza federal. De acordo com um fonte, que preferiu não se identificar, a suspeita tentou aplicar o golpe da “carteirada” noo Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM V), que funciona no espaço físico da Faculdade Nilton Lins.

De acordo com informações preliminares, a mulher foi detida por uma guarnição da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) quando tentava se apresentar como juíza federal. Por telefone, a polícia não quis passar informações sobre a situação que levou a prisão da suspeita.

Um policial do 12º Distrito Integrado de Polícia confirmou a situação, mas não informou se o caso será levado à Superintendência da Polícia Federal, em Manaus. Já a outra instituição nega ter conhecimento do caso. Mais informações sobre a prisão devem ser repassadas na manhã desta sexta-feira (19).

Raphael Sampaio

EM TEMPO