Mulher é presa ao atear fogo em casa com filhos dentro

A mulher ainda tentou impedir que os vizinhos socorressem as crianças – Ricardo Marques/Divulgação

Após atear fogo na casa onde morava e tentar matar o casal de filhos, de 1 e 13 anos, queimados, a usuária de drogas Alexandra Bezerra Duarte, 35, foi presa na manhã desta quinta-feira (31), na rua Central, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. À polícia, Alexandra – que estava sob forte efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes – afirmou que o incêndio foi causado por raiva. Na noite de quarta-feira (30), ela brigou com o marido, pai das crianças, e esse foi o motivo da ação criminosa.

Conforme testemunhas, no momento em que a casa pegava fogo, a acusada estava com um pedaço de madeira nas mãos e tentava impedir que os vizinhos entrassem na residência para apagar as chamas ou salvar as crianças. Os filhos de Alexandra foram socorridos sem nenhuma escoriação. As crianças devem ficar sob custódia do Conselho Tutelar.

Leia também: Incêndio destrói área equivalente a dois campos de futebol em Iranduba

Segundo o soldado da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Hildervandro Gomes, Alexandra passou a noite consumindo drogas e estava embriagada. Ela chegou em casa e a filha de um ano e o filho de 13 anos estavam dormindo. A mulher pegou um isqueiro e incendiou o colchão.

“A vizinha, que também é cunhada da acusada, viu as chamas e correu para dentro da casa para salvar as crianças. Em seguida, ela veio até à delegacia para denunciar a mulher. Quando chegamos no local, os bombeiros já estavam lá e as chamas tinham sido apagadas”, relatou.

De acordo com um vizinho de Alexandra, um ajudante de pedreiro, de 31 anos, a acusada já tinha sido denunciada duas vezes ao Conselho Tutelar por agredir os filhos com frequência. Todas às vezes ela estava drogada.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio contra os filhos – Ana Sena

“Ela queria matar os filhos. Ela ateou fogo perto das crianças e disse que ninguém poderia entrar na casa para salvar as crianças. Eles gritavam pedindo socorro. Ela é louca e se aparecer aqui, nós vamos bater nela pela barbaridade que fez”, disse.

O delegado Wenceslan Queiroz afirmou que Alexandra foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ela será levada à audiência de custódia, no fórum Henoch Reis. “Por estar sob efeito de entorpecentes, ela ainda não prestou depoimento. Já solicitei que o conselho tutelar acolha as crianças, já que a família disse não ter condições”, informou.

O caso foi registrado no 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO

Leia Mais

Campanha: casal com nove filhos passa necessidades em casebre na Zona Leste

Câmera de segurança flagra execução de maquiador em salão no Vieiralves

Manauaras enfrentam fila quilométrica para ver treino da Seleção