Mulher é morta com nove tiros no São Jorge e companheiro é suspeito

O suspeito chegou no local a pé e fez os disparos contra a vítima e fugiu sem ser identificado – Daniel Landazuri

Uma mulher, ainda não identificada, aparentando ter entre 30 a 35 anos, foi assassinada com nove tiros, por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira, na esquina da avenida São Jorge com a rua Padre Severo no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a vítima seria garota de programa e teria sido morta pelo próprio companheiro, que não aceitava a vida que ela levava.

O homem chegou ao local a pé e fez os disparos contra a vítima. A mulher foi atingida no rosto, órgãos genitais, abdômen e no tórax. Ela não resistiu e morreu no local. O suspeito fugiu a pé e não foi identificado.

Características físicas:

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram divulgadas algumas características para ajudar na identificação da vítima. A mulher tinha 1,60 de altura, cabelos e olhos pretos, e duas tatuagens, sendo uma rosa no abdômen e um beija-flor nas costas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

