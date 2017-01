Mulher é morta com 15 tiros no Santo Agostinho

Uma mulher ainda não identificada foi executada com mais de 15 tiros na madrugada desta terça-feira (24), na avenida Chaves, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta de meia-noite. Testemunhas afirmaram que os suspeitos chegaram em um carro modelo Fiorino, de cor branca e placa não identificada, jogaram a mulher na rua e fizeram os disparos.

“A vítima estava com as mãos amarradas para frente com uma braçadeira de plástico, os tiros atingiram as costas, braços, pernas e o queixo dela. Não sabemos quantos suspeitos haviam no carro” relatou a aspirante Ivana, da 8ª Cicom.

A polícia investiga se a mulher executada é a mesma que havia sido sequestrada horas antes no Campo de Futebol (CDC) da Compensa.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Daniel Landazuri

