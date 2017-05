Mulher é morta a tiros na Comunidade Alfredo Nascimento

Uma mulher ainda não identificada, que aparentava ter entre 25 a 30 anos, foi morta com um tiro no pescoço, na rua Codajás, Comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (10). O caso ocorreu por volta das 21h.

Testemunhas relataram à Polícia, que um carro modelo Siena, de cor preta, foi visto deixando o local do crime em alta velocidade após o disparo. Até o momento a autoria do assassinato é desconhecida. Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área, até a chegada da perícia criminal.

Conforme registro do IML, a vítima tinha cor parda, 1,60 de altura, cabelos lisos, pretos e longos, uma cicatriz de cirurgia no abdômen. Além de diversas tatuagens pelo corpo, três estrelas no ombro direito, uma estrela no ombro esquerdo e três estrelas do lado esquerdo do pescoço. A mulher usava uma bermuda jeans azul e uma blusa rosa.

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Outro crime:

O pedreiro Andrew Lira Mendes, de 23 anos, foi morto com quatro tiros, por volta das 19h30 desta quarta-feira (10), na rua e beco Sena, bairro João Paulo 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o registro da DEHS, que investiga o caso, Andrew foi perseguido por um homem ainda não identificado que efetuou os disparos, dois atingiram a cabeça e outros dois acertaram as costas do pedreiro que morreu no local.

Ainda de acordo com a Policia Civil, a vítima era usuário de drogas e trabalhava para sustentar o vício. O crime pode ter sido motivado por um possível acertos de contas.

Daniel Landazuri

EM TEMPO