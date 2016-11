Mulher é morta a facadas após brigar com marido no Centro de Manaus; suspeito está foragido

Uma mulher foi morta, na noite deste domingo (13), supostamente pelo próprio companheiro após uma briga conjugal. O caso aconteceu na casa do casal, situada na avenida Leonardo Malcher, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, por volta das 18h30.

De acordo com a polícia, o corpo da mulher foi encontrado com várias perfurações ocasionadas por uma arma branca. Segundo um policial que esteve no local do crime, mas não quis ser identificado, a vítima, identificada como Raimunda Brandão, tinha um corte profundo no pescoço.

O principal suspeito do crime é o companheiro de Raimunda, identificado como Elinaldo Rodrigues Feijó, que fugiu após o crime. Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fazem buscas na região para prender o homem.

Segundo populares, Raimunda e Elinaldo tiveram uma briga nesta tarde – que foi testemunhada pelos vizinhos. Eles acreditam que isso tenha motivado o crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

