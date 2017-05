Mulher é estuprada e roubada ao chegar em unidade de saúde

Uma dona de casa de 35 anos foi violentada sexualmente e teve os pertences roubados ao chegar na Unidade Básica de Saúde (UBS) Balbina Mestrinho, localizada no núcleo 3, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quinta-feira (4). Em depoimento, a vítima informou que estava estacionando o veículo na unidade de saúde, quando foi abordada pelo criminoso.

“Ele entrou no veículo armado e exigiu que eu dirigisse até a rua 237, núcleo 24, bairro Novo Aleixo, onde me arrastou para um campo de futebol, me estuprou e depois fugiu levando o meu celular e R$ 25”, contou a vítima.

A vítima relatou à policia que procurou a UBS para marcar uma consulta. De acordo com a mulher, o homem tem aproximadamente 1,70 metros de altura, porte físico magro, possui cabelos pretos e tem traços indígenas. Ele estava armado com um revólver, quando anunciou o assalto e rendeu a vítima. Ainda em depoimento, a mulher relatou que tentou sair do carro para entregar a chave ao suspeito, mas o homem entrou no veículo e a obrigou a dirigir o carro.

Após o ato, o homem ainda ordenou que a mulher dirigisse o veículo por mais alguns metros. “Ele pediu para descer em uma região próxima de um ‘escadão’, desceu do carro e saiu correndo”, detalhou a dona de casa.

O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso, onde imagens das câmeras de segurança próximo ao local serão analisadas para ajudar na identificação do suspeito.

Ana Sena

EM TEMPO