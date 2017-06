Mulher é espancada pelo marido no parque São pedro em Manaus

Carlos Alberto Gomes de Souza foi preso em flagrante, enquadrado na lei Maria da Penha de violência contra a mulher, após agredir a própria esposa, identificada como Edilamar da Costa e Silva. O fato aconteceu por volta das 16h50, neste domingo(11). na rua Santa Helena, do bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus. A vítima chegou a bater coma cabeça na calçada e perdeu bastante sangue.

De acordo com informações do aspirante Thiago Ribeiro da 20º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi repassada para a guarnição na rede de rádio que havia uma ocorrência de lesão corporal no endereço informado. “Quando chegamos lá, a vítima estava gravemente ferida, porque o marido teria desferido um golpe que a derrubou de cabeça na quina da calçada e sangrou demais no local”, relatou o policial.

O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste. O agressor foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, para ser apresentado e após os procedimentos legais estaria a disposição da justiça.

Joandres Xavier

EM TEMPO