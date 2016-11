Mulher é encontrada morta e nua em Maués; vítima fazia parte da organização criminosa ‘Mata, Pai’

Uma mulher, identificada como Walciane da Silva Macedo, 27, foi encontrada morta, com um tiro na cabeça, por volta das 6h desta quarta-feira (9), em um ramal na comunidade São Domingos, no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus).

De com o delegado Rafael D’Agostini, titular da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a mulher fazia parte de uma organização criminosa de Maués, conhecida como ‘Mata, Pai’, e a motivação do crime seria uma vingança. A vítima estava nua e as roupas foram encontradas próximas ao corpo.

Conforme o delegado, a irmã da vítima, identificado somente como Iziomara, teria cortado um homem que pertencente a uma facção rival, e por esse motivo queriam matá-la. Entretanto, como ela não foi encontrada, mataram Walciene.

O delegado informou, ainda, que testemunhas viram o suposto autor por volta da meia-noite, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. A mulher foi achada por populares com um tiro na região do abdômen e com indícios de violência sexual, que serão investigados.

O caso foi registrado na delegacia do município de Maués e segue em diligência para encontrar os suspeitos.

Portal EM TEMPO