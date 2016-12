Mulher é encontrada com sinais de espancamento no Puraquequara

Uma mulher, não identificada, foi encontrada neste domingo (18) bastante machucada no ramal do Pirarucu, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi ao local averiguar a situação após uma denúncia anônima de que tinha um cadáver no local.

Conforme o tenente Fábio Castro, da 29ª Cicom, ao chegar no lugar indicado, a viatura encontrou a mulher, ainda viva, com sinais de espancamento e aparentando ter recebido golpe de terçado na cabeça. Ainda conforme a autoridade policial, a mulher tem cabelos curtos e trajava roupas masculinas quando foi encontrada.

O policial informou que, de acordo com populares, um taxi, modelo Toyota Etios, parou de madrugada, com provavelmente duas ou três pessoas que agrediram mulher e a jogaram na região de mata.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, com possível traumatismo craniano.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO