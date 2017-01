Mulher é detida ao tentar jogar bebê em bueiro

Uma desempregada de 21 anos foi detida, na manhã desta quinta-feira (19), ao tentar jogar o filho de 1 ano e 8 meses em um bueiro, na rua Ipanguaçu, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Conforme a polícia, a suspeita estava sob forte efeito de entorpecentes, quando foi encontrada ao lado do filho próximo ao bueiro.

Segundo policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles faziam patrulhamento na área, quando foram acionados pela população sobre a tentativa da mulher de jogar a criança no bueiro. Quando chegaram no local, os policiais avistaram a mulher segurando a mão da criança. Eles efetuaram a detenção da desempregada, que estava visivelmente drogada. A mulher se negou a falar com os policiais.

A suspeita foi levada a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde prestou depoimento e, em seguida, foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Segundo a polícia, a liberação da mãe aconteceu já que não houve provas de que ela teria tentado jogar a criança no bueiro.

O menino foi encaminhado para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, após os procedimentos na unidade policial, foi acolhido pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica).

Ana Sena

EM TEMPO