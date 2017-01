Mulher é detida ao tentar entrar com droga para filho no CDPM

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informa que no primeiro dia de retorno das visitas de familiares a internos do sistema prisional desde os eventos do dia 1º de janeiro, houve o registro de apenas uma ocorrência de tentativa de entrada de material ilícito com visitante.

Na tarde deste sábado (21), por volta das 12h30, a visitante Eliane Nunes foi flagrada nos procedimentos de revista no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) com uma porção de entorpecente. Eliane iria visitar o filho Cleiton Braga Nogueira e foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos de flagrante. A mãe do interno também teve a autorização de visita suspensa por 30 dias pela Seap.

A Seap liberou as visitas neste final de semana para o CDPM e para as duas unidades femininas do km 8 da BR-174. O Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e a Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) não registraram nenhuma alteração no primeiro dia de visitas de familiares em 2017.

Com informações da assessoria