Mulher é atropelada por ônibus quando tentava atravessar rua no Centro de Manaus

Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quarta-feira (23) na avenida Floriano Peixoto, no Centro de Manaus. De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma mulher correu para atravessar a via, quando um ônibus a atingiu.

Conforme o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a vítima foi identificada como Maria Narcy da Rocha Pimentel. O ônibus, que pertencente a Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda (Eucatur), placa OAM-3780, faz parte do transporte público da capital.

Ainda segundo o Manaustrans, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel Único (Samu), que a conduziu para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Colônia Oliveira Machado.

Durante o fato, agentes do Manaustrans estiveram presentes para dar celeridade ao fluxo de veículos que ficou lento com a situação. Os agentes contaram com o apoio de policiais militares para isolar a área do acidente.

