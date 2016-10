Mulher é atropelada na faixa azul da Torquato Tapajós em Manaus

Uma mulher foi atropelada por um carro GT, de cor preta e placa PHM-1805, por volta das 17h desta segunda-feira (17), quando atravessava a avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima foi atingida pelo veículo que trafegava na faixa azul – exclusiva para ônibus do Bus Rapid System (BRS) e veículos especiais.

Segundo populares, a mulher – que não teve o nome revelado – pode estar grávida. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) estão no local e orientam os motoristas para dar maior fluidez ao tráfego de veículos. O acidente aconteceu na via pública, sentido centro-bairro, nas proximidades do supermercado Nova Era.

Por volta das 17h25, a vítima ainda aguardava o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

