Mulher é atropelada em faixa azul

Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada na manhã desta quinta-feira (29), na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte, nas proximidades do shopping Sumaúma.

Ela tentava atravessar a via quando foi atingida por um veículo, características ainda não divulgadas, na faixa azul.

O acidente ocorreu no sentido bairro/ Centro. Há congestionamento no local. Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados e orientam os motoristas que trafegam no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está socorrendo a vítima e deverá encaminhá-la para uma unidade hospitalar da capital.

Mais informações em instantes