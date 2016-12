Mulher é assassinada enquanto comemorava o natal

A autônoma, Ivany Alves Rodrigues, 41, foi morta com mais de cinco tiros, enquanto bebia em um bar, localizado no bairro Zumbi 2, Zona Leste, na madrugada deste domingo (25). A família da vítima suspeita que o atual companheiro seja o mandante do crime.

Um parente que preferiu não se identificar com medo de represálias, informou que Ivany vivia há pouco mais de um ano, um relacionamento misterioso com um homem que nunca foi apresentado oficialmente à família. Na ocasião, esse parente informou que outros familiares souberam por testemunhas que Ivany estava com seu companheiro no bar, mas que ele sumiu logo após a execução do crime.

“Até onde sabemos, eles estavam bebendo num bar quando chegou dois homens em uma moto atirando a queima roupa nela. Três tiros pegaram no rosto e outros três na região do tórax. O mais estranho é que o esposo dela estava lá e depois do crime sumiu. Ninguém consegue falar com ele e não sabe onde está. Ele sempre foi muito misterioso, aliás, a relação deles era assim. Ao que tudo indica, ele foi quem mandou matar ela”, afirmou.

O parente da vítima disse também que Ivany chegou a ser encaminhada ainda com vida para o hospital Platão Araújo, localizado no bairro São José, Zona Leste, mas morreu horas depois. A família estava tendo dificuldades de liberar o corpo do Instituto Médico Legal (IML), porque o companheiro que não teve o nome divulgado, fugiu com todos os documentos de Ivany.

“A família dela está vindo de Novo Airão para ver se consegue liberar o corpo. Mas, ficamos sabendo que sem nenhum documento isso fica impossível. O companheiro dela sumiu com tudo dela. Agora não sabemos como iremos proceder para liberar o corpo, nem cópia temos de algum documento dela. Ela está sem identificação no IML, situação muito triste”, comentou.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO