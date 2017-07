Mulher é assassinada a tiro e facada em Autazes e marido é suspeito, diz Polícia

Marido é suspeito de matar a mulher após briga -Foto: Reprodução

Durante uma discussão motivada por ciúmes, o pescador Nelciney Pinto de Lima, conhecido como ‘Macaco”, de 29 anos, é suspeito de matar a tiros e facada, a companheira dele, a dona de casa Marinez Amaral de Souza, de 35 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (19), na comunidade São Sebastião, zona rural de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

À polícia, o pescador contou que ele e a esposa iniciaram uma discussão motivada por ciúme da parte da dona de casa. Ela teria visto o companheiro conversando com uma outra mulher de nome não informado, minutos antes. No entanto, segundo familiares da dona de casa, Nelciney era um homem violento que agredia a vítima com frequência, além de também ser ciumento.

Conforme o delegado Alon Jeferson Michaleski, titular da delegacia do município, houve uma discussão entre ambos. “O acusado disse que durante a briga, ele pegou uma espingarda calibre 20 e tentou sair com a arma da casa. A vítima tentou tirar a arma dele. Ele disse ainda que a espingarda disparou acidentalmente, atingindo a perna dela. Antes de cair no chão, ela teria caído com o corpo na pia e uma faca caiu em cima dela, causando ferimento na barriga”, disse a autoridade policial.

O delegado explicou ainda que o pescador socorreu a mulher e a levou para hospital da cidade, onde foi preso em flagrante. A vítima chegou a ser transferida ao Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, mas morreu horas depois.

Segundo a irmã de Marinez, Marisa Amaral, 22, quando a vítima ainda estava internada, contou para a enfermeira que o companheiro tinha atirado nela, além de tê-la esfaqueado. “Ele inventou uma história dizendo que ela havia atirado em si mesma, mas isso não existe. Ele matou a minha irmã”, disse.

O pescador foi autuado em flagrante por homicídio.

