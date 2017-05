Mulher é aliciada durante assalto em rota do Distrito Industrial

Na noite desta quinta-feira (25), três homens, ainda não identificados, assaltaram um ônibus que faz rota para empresas do Distrito Industrial, na comunidade Santa Inês, Zona Leste da capital. Pelo menos 10 funcionários tiveram objetos roubados e uma mulher foi aliciada depois de dizer aos criminosos que não tinha celular.

De acordo com o motorista, João Procópio, de 55 anos, 28 passageiros estavam no ônibus quando os suspeitos invadiram o veículo na rua Hibisco, conhecida como Pista da Raquete, por volta das 22h30, momentos depois da rota deixar a primeira funcionária em casa.

“Só um dos suspeitos estava armado. Quando o ônibus parou, empurraram uma funcionária e entram já anunciando o assalto. Pediram para eu seguir outro trajeto e nos levaram para uma rua de pouca movimentação”, disse o motorista.

Ainda de acordo com Procópio, o assalto durou cerca de 10 minutos. Os suspeitos revistaram alguns passageiros e chegaram a tocar nas partes íntimas de uma das funcionárias porque a mulher disse que não tinha celular.

“Eles tocaram nas partes íntimas pensando que ela estivesse escondendo alguma coisa na calcinha, e ela realmente não tinha nada, lamentável”, contou João.

Os assaltantes fugiram sem ser identificados e levaram celulares, bolsas e documentos das vítimas.

O auxiliar de trafego da empresa, José Marques, informou que assaltos acontecem com frequência naquela área. “De 1 a 3 ônibus são assaltados por mês ali naquele trecho. No mês passado, os criminosos chegaram a fazer barricadas na via para assaltar os ônibus”, disse.

Até a publicação dessa matéria o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil. A empresa responsável pelo ônibus informou que deve registrar o caso no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As vítimas também foram orientadas a prestar queixa.

Daniel Landazuri

EM TEMPO