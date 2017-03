Mulher discute com traficante e é morta com tiro na cabeça

Uma mulher identificada como Francineide Damasceno Silva, 29, morreu após ser alveja com um tiro na cabeça durante uma discussão no beco do Buriti, localizado na rua Massaranduba, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. O caso aconteceu por volta das 8h30 deste sábado (18).

O suspeito de cometer o crime foi identificado pela polícia como, Valdeir Lemos Silva, 39, vulgo “Big”, chefe do tráfico na área.

O tenente Alcolumbra, da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que Francineide era usuária de drogas e entrou em uma discussão com Valdeir, por um acerto de contas, quando o suspeito sacou um revólver de calibre 32 e efetuou apenas um disparo na cabeça da vítima que morreu na hora.

O PM informou ainda que o suspeito fugiu logo em seguida, em um mototáxi. Até a publicação da matéria, Big continuava foragido.

O corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Joandres Xavier

EM TEMPO