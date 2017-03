Mulher denunciada por vizinhos é presa no Riacho Doce

Viviane Farias Lima, 19, foi presa no início da tarde desta segunda-feira (13) por posse ilegal de arma de fogo. a mulher foi detida por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

De acordo com informações do tenente PM Elson, Viviane foi denunciada por moradores próximo à sua residência, por meio do WhatsApp. Ao chegarem na casa onde a mulher morava, localizada na rua Nova Luzitânia, Riacho Doce II, Zona Norte, os policiais fizeram a inspeção e ecnontraram uma arma de fogo.

“A arma, de calibre 38, tinha uma munição intacta e a numeração raspada”, contou o PM.

Viviane foi levada ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada por posse ilegal de arma de fogo.

Rosianne Couto

EM TEMPO