Mulher denuncia serviço de bronzeamento após apresentar queimadura na pele; entenda os riscos do processo

A contadora Adriana Fernandes, 37, está denunciando uma mulher, identificada como Michele Lopes, pela má prestação de serviço. Adriana contratou os serviços de bronzeamento natural em fita de Michele após divulgação nas redes sociais e ficou com partes do corpo queimadas.

Segundo relatos da contadora, ela, em conversa com uma manicure, falou do desejo em fazer o bronzeamento em fitas e que já estava pesquisando pelo serviço nas redes sociais. Mesmo sem conhecer a procedência do serviço, a manicure indicou o perfil de Michele que havia divulgado uma promoção que contemplava o bronzeamento natural em fitas em um pacote que ainda incluía hidratação, esfoliação, banho de lua e gel refrescante por R$ 80.

“Não sei qual a leseira que me deu para não procurar referências da profissional e solicitar o serviço que não condiz em nada do que é anunciado”, disse Adriana, que foi ao encontro de Michele no último dia 2 de novembro. O bronzeamento é feito no quintal da residência da denunciada, situada na rua 9, do conjunto Vila Municipal, Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Ainda de acordo com Adriana, a mulher não fez quaisquer perguntas sobre o estado de saúde dela e nem mostrou quais produtos seriam usados durante a sessão. “Cada organismo é diferente, cada pele é cada pele. Ela não faz perguntas, não prepara o corpo, não tem cuidado em orientar o cliente. Eu quem disse para ela que nunca tinha feito qualquer procedimento do tipo”, falou a contadora, relatando que ficou exposta ao sol no período de 10h30 às 13h.

Adriana conta que, pelo WhatsApp, ainda no dia 2, disse para Michele que estava se sentindo mal e que o corpo estava bem avermelhado. Segundo a contadora, Michele informou que a vermelhidão sumiria e sugeriu que passasse argila para que o bronze ficasse bonito.

“Passei o dia seguinte ao procedimento me sentindo ruim. Mandei foto da pele manchada, disse que não via bronze e que apenas sentia queimado. Ela seguiu dizendo que era normal e indicou novamente a tal argila”, falou a contadora que, no dia 4 deste mês, procurou uma dermatologista que diagnosticou Adriana com insolação e queimadura. “Foi quando pedi meu dinheiro de volta, alegando o prejuízo que ela me causou e que estava insatisfeita com o serviço. Ela disse que só me devolveria se tivesse aparecido mais bolhas em mim”, denunciou.

A equipe de reportagem do portal EM TEMPO tentou ouvir a versão da prestadora de serviço pelo telefone anunciado nas redes sociais e informado por Adriana (92 9 XXXX-1686), mas em nenhuma das vezes a ligação foi atendida.

Entenda os riscos

Atuando no segmento há três anos com a Spa &Bronze, a empresária Paloma Souza, alerta que, antes de quaisquer escolhas sobre o local a realizar o serviço de bronzeamento natural em fitas, é necessário saber a procedência do lugar.

“Aqui, a magrinha, a gordinha, a branquinha, a senhorinha de idade, todos podem fazer o procedimento. É democrático. Desde que estejam aptas para isso”, ressaltou Paloma, informando que cada cliente que chega ao seu espaço de bronzeamento preenche uma ficha de anamnese, onde relata informações como se é ou não alérgico, se toma remédios controlados, se já realizou o procedimento alguma vez, dentre outros questionamentos.

Paloma também faz um alerta quanto ao uso de produtos devidamente autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à hidratação do cliente. No local, a empresária conta com quatro técnicos da área de estética.

“É de responsabilidade do local a hidratação do cliente. Aqui já damos uma garrafinha de água na entrada e ficamos molhando o corpo das clientes. Arder e não conseguir vestir roupa após o procedimento não é normal”, ressalta a empresária que diz que, em muitos dos casos, como em peles mais claras, o processo de bronzeamento é mais lento, sendo necessário ficar menos que o tempo recomendado no sol – de duas horas no máximo.

“Vou sempre preferir ouvir um ‘ah, minha marquinha nem ficou top’, que ‘fui lá e saí queimada’”, destacou Paloma.

Cliente ‘fiel’ do estabelecimento, a assessora de gestão da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Geisa Castro, 33, endossa as palavras da empresária e se diz satisfeita com o atendimento e o resultado do bronzeamento oferecido no local.

“Lá, o atendimento é muito bom e os profissionais têm cuidado com a nossa pele. Tem o tempo certo de bronzeamento pra cada tipo de pele e, toda hora, eles monitoram isso”, ressaltou a cliente.

