Mulher denuncia marido por estupro após filha de 6 anos questionar tamanho de pênis

Uma mulher de 29 anos registrou, nesta sexta-feira (19), um crime de estupro de vulnerável, supostamente, cometido pelo marido, de 33 anos. Ele é suspeito de aliciar a enteada de apenas 6 anos. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Os crimes aconteciam na casa da vítima, no bairro Terra Nova, Zona Norte.

De acordo com a mãe da criança, durante uma conversa, a menina questionou a diferença entre o tamanho do órgão sexual do irmão com o do padrasto.

“Eu estava lavando a louça depois do almoço e ela chegou perguntando porque o testículo do meu marido era grande. É horrível você sofrer isso na sua família, ainda mais eu que já fui estuprada quando tinha 7 anos”, disse.

A mulher contou ainda que o padrasto da menina obrigou que ela massageasse as partes íntimas dele, enquanto fazia sexo oral na vítima. O caso será investigado pela Depca, que até a publicação desta matéria, não havia acionado o suspeito para prestar depoimento.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO