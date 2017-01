Mulher denuncia ‘exagero’ em exame para trocar categoria da CNH

A auxiliar de tesouraria Marilene Silva foi surpreendida por um exame toxicológico que fez quando precisou adicionar uma categoria à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um tufo de cabelo foi raspado da parte de cima da cabeça da mulher.

Marilene já possuí CNH de categoria D, e a clínica onde a fez o exame foi indicada pela autoescola onde ela aprende a pilotar motos para adicionar a categoria “A” a sua habilitação.

“Quando cheguei fui perguntada se já sabia como acontecia o exame. Eles disseram que precisavam de pelo menos três centímetros de comprimento de pelo, direto da raiz, e como eu não tenho muito pelo nas pernas e nos braços, a melhor opção era tirar do cabelo”, relatou a auxiliar de tesouraria.

Marilene contou ainda que só aceitou fazer o exame porque, além de precisar da categoria “A” em sua carteira, os profissionais da clínica disseram que a amostra de cabelo ia ser apenas da espessura de uma moeda de R$ 1,00.

“A outra alternativa que me deram foi esperar três meses que depois eles iam retirar uma amostra dos meus pelos íntimos. Me senti constrangida e minha única saída foi fazer no cabelo mesmo”, lamentou a Marilene.

O laboratório onde Marilene fez o exame é credenciado pelo Denatran-AM. O responsável pelo estabelecimento, que preferiu se identificar apenas como Denílson, afirmou que todos os procedimentos adotados pelo clínica estão de acordo com a legislação de trânsito.

“Nós só fazemos o que a lei manda. A amostra tem que ser de cabelo porque as substâncias proibidas ficam mais tempo armazenadas nos pelos do que no sangue. Quando o paciente não tem muitos pelos nos braços e nas pernas costumamos extrair da cabeça mesmo, como prevê a legislação”, alegou Denílson.

Tudo foi encarado com muita naturalidade pelo Laboratório, que foi informado que Marilene pretende entrar na justiça com uma ação por danos.

“Temos todas as licenças para funcionar e todos os clientes são informados sobre os procedimentos que adotamos. Temos também todos os documentos que comprovam que os clientes concordaram com os métodos”, assegurou o responsável.

Procurado pela reportagem, o Detran-AM informou que a responsabilidade pelos exames e pelo modo como eles são feitos é das clínicas credenciadas. Quem regula a atividade dos laboratórios e define os parâmetros dos testes é o Denatran.

O exame é exigido desde 2015 para adicionar ou renovar a CNH para as categorias C, D e E. O objetivo do medida é identificar o uso de substâncias proibidas e oferecer segurança aos motoristas.

Podem ser detectadas Cocaína, maconha, ecstasy, entre outras drogas que o motorista tenha consumido em até um mês. Curiosamente, Raspas de unhas também são aceitas como amostras. De acordo com Marilene essa opção nunca foi mencionada pelo laboratório.

Gabriel Costa

EM TEMPO