Mulher denuncia em rede social uso de ambulância como caminhão de mudança, no Cidade Nova

Uma moradora do Residencial Ozias Monteiro I denunciou, na noite desta segunda-feira (31), o uso de uma ambulância da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para prestar assistência em uma mudança. O flagrante foi feito no residencial localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus e publicado em uma rede social.

Na publicação, a moradora mostra fotos nas quais aparece a ambulância em frente a um dos prédios do local, recebendo a carga de móveis para transportá-los para outra localidade.

A moradora do residencial ainda reclama que a ambulância é utilizada como caminhão de mudança, utilizando gasolina que é pago pela população. Além disso, chama atenção para que as pessoas sejam mais responsáveis para poder cobrar o governo, devido ao caos que está a saúde.

Em nota, a Susam informa que “irá instaurar um processo de sindicância para apurar a denúncia e após a conclusão da investigação adotará as providências administrativas cabíveis ao caso”.

Portal EM TEMPO