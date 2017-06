Mulher deita no chão do Planalto e grita que ama Temer

No dia em que a Justiça Eleitoral pode cassar o seu mandato, o presidente Michel Temer recebeu um apoio inusitado nesta quarta-feira (7).

Uma mulher, que não se identificou, deitou na entrada do Palácio do Planalto e declarou amor pelo peemedebista. “Temer, eu te amo. Não quero morrer antes de te ver”, gritava.

Como ela aparentava passar mal, socorristas da Presidência da República atenderam a mulher e a colocaram em uma cadeira de rodas.

No caminho ao ambulatório do Planalto, ela ainda reclamou que os socorristas não a estavam levando para um encontro com o presidente.

“Vocês estão mentindo para mim”, gritou. Segundo a segurança presidencial, ela passa bem. O presidente participa nesta manhã de lançamento do Plano Safra 2017/2018, no Palácio do Planalto.

Gustavo Uribe

Folhapress