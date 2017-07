Mulher de Manaus desaparece após viajar para Festival em Parintins

Diana Luci desapareceu após viajar para Festival de Parintins -Foto: Divulgação

Uma mulher de 27 anos, identificada como Diana Luci de Oliveira Ponce, está desaparecida desde o dia 6 de julho, após viajar com amigas para o Festival Folclórico de Parintins.

De acordo com a mãe de Diana, a dona de casa Marlúcia Ribeiro de Oliveira, a jovem teria ido com uma amiga para Parintins para acompanhar o festival. O último contato com a filha, aconteceu na manhã do dia 6, quando a filha ligou que teria conhecido um rapaz na cidade e que estaria com ele e a amiga, em um hotel. Ainda segundo a mãe, a amiga de Manaus, que também viajou com ela, está também desaparecida.

Na manhã de segunda-feira (10), a mãe recebeu um telefonema de uma advogada, dizendo que a filha estaria detida em Porto Velho. “Não sei se é verdade e nem sei o porquê dela estar em Porto Velho, já que a passagem dela era para Manaus. Minha filha nunca foi envolvida com drogas, não bebe e nem fuma, certamente conheceu alguém que envolveu o nome dela. Estamos para viajar para Porto Velho para verificar se há alguma pista, ou se ela está envolvida com alguém”.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Diana, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

