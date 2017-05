Mulher de Joesley Batista, Ticiana Villas Boas deixa redes sociais após sofrer ofensas

Ticiana Villas Boas usou seu Instagram e Facebook para anunciar que passará um tempo longe das redes sociais.

Ela é casada com Joesley Batista, executivo da JBS, que fez delações na quarta (17) tratando de corrupção e pagamento de propina e envolvendo o senador Aécio Neves e o presidente Michel Temer.

“Eu e minha família estamos passando por momentos difíceis. Não estou forte nem preparada ainda para falar do assunto. Vou passar um período fora das redes sociais para nos resguardar”, publicou ela.

Segundo o UOL, Ticiane foi atacada por internautas após as delações. O site destacou um dos comentários: “Realmente aí fica fácil casar com vestido de Paris, contratar cantor famoso para festa de casamento com mais de 1000 convidados… Bando de bandidos, quadrilha, isso sim é o que vocês são. E não vem falar que não sabia de nada não.”

Folhapress