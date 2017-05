Mulher dá a luz sozinha dentro de casa no Tancredo Neves

Uma mulher, de 22 anos, deu à luz a um menino dentro da casa onde mora, no bairro Tancredo Neves, na tarde desta terça-feira (23). Gessiane de Oliveira Rodrigues estava sozinha no momento do parto e foi conduzida, posteriormente, para a maternidade Ana Braga, na Zona Leste, por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no momento que a reportagem chegou no local.

Segundo Géssika Nogueira, 24, vizinha de Gessiane, a moça vive sozinha em um barraco sob condições precárias. Foi ela quem acudiu a vizinha após o parto.

“Estava em frente da casa dela quando ouvi um grito alto. Na mesma hora arrombei a porta e encontrei a Gessiane na cama com o filho ao lado. Coloquei a criança no colo dela e pedi que os vizinhos chamassem a ambulância”, disse Géssika.

Os agentes do Samu fizeram os primeiros socorros ainda na casa da mãe para estabilizar a situação. Depois a levaram, junto com o bebê, para a maternidade.

Doações

Os vizinhos ficaram felizes que nada de mais grave aconteceu com a mãe e a criança. Eles pedem colaborações para ajudar Gessiane com a criança.

“Infelizmente ela não tem como sustentar a criança e vive com a nossa ajuda aqui. Sempre doamos roupas e comida, da forma que podemos. Ela vive sozinha e tem dificuldades psicológicas e na fala. A família também não dá assistência”, disse outra vizinha, que se identificou como Joice Franco e também ajudou no socorro.

Raphael Sampaio

EM TEMPO