Mulher corta rosto do marido mas não vai presa

Após um desentendimento, que terminou com uma facada no rosto, o casal Rayane de Lima Lira, 25, e Cesar Platini Munhoz Miranda, 30, foram parar no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, Zona Sul da cidade, na tarde de sábado.

Rayane, segundo o tenente Félix Soares, da Força Tática, cortou o rosto do marido após uma discussão do casal. “Chegamos e ela estava com a faca e o Cesar estava ensanguentado”, contou o PM.

Segundo o delegado plantonista do 1º DIP, Alessandro Albino, a confusão aconteceu por volta das 14h, próximo a Bola da Suframa, no Crespo. “A Rayane estava com ciúmes do Cesar porque ele chegou em casa por volta de 5h da manhã e bêbado”, contou.

Os policiais levaram a vítima para receber atendimento médico no SPA da Zona Sul, no bairro da Cachoeirinha. De lá, o casal foi levado para o 1º DIP. No entanto, segundo o tenente da Força Tática, como o marido não quis registrar a ocorrência contra a esposa, o delegado plantonista foi obrigado a liberar os dois.

“O delegado entendeu que era um crime de lesão corporal, que precisa da queixa da vítima para que ela fique presa”, explicou Félix Soares. “Foi apenas um corte pequeno. Ele levou 3 pontinhos no rosto”, justificou o delegado.

