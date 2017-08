Mulher com bebê morto na barriga espera por cirurgia há dois dias em Manaus

A paciente deu entrada na maternidade na noite dessa segunda-feira (14) – Divulgação

Familiares da dona de casa Gleice Monteiro Magalhães, de 32 anos, que está com um bebê morto na barriga há pelo menos 2 dias, denunciam a demora dos médicos da maternidade Ana Braga para realizar cirurgia e retirar a criança do ventre da mãe.

A mulher deu entrada na unidade às 20h dessa segunda-feira (14), vindo do município de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus). Entretanto, até a manhã desta terça-feira (15), os médicos ainda não realizaram o procedimento conhecido como curetagem na paciente. Por causa da demora, familiares temem pela vida de Gleice.

O cunhado da dona de casa, que pediu para não ter o nome divulgado, acusa também o médico, identificado somente como Arthur, do hospital João da Silva Bastos, de Codajás, de negligencia. Segundo ele, Gleice estava sagrando há duas semanas e o médico, que é peruano, disse que a situação era normal. Gleice estava gravida de 40 semanas, esperando pelo segundo filho.

“O médico só transferiu depois que não ouviu mais o coração do bebê. Quando chegou aqui em Manaus que vieram falar que ela não tinha condições de ter um parto normal, infelizmente, já era tarde. Agora os médicos estão demorando para retirar o bebê e isso está nos preocupado, estamos temendo que o pior aconteça”, lamentou.

O diretor da maternidade Ana Braga, Antenor Barbosa, confirmou que o bebê já chegou morto à unidade. O diretor explicou que nesses casos não é recomendada a cirurgia, mas sim o parto normal, para que a mãe não corra risco de infecção. Segundo ele, a paciente está recebendo medicação para indução do parto.

“Nesses casos não operamos, o bebê tem que sair de forma natural. A cesariana é feira último caso. A paciente faz uso de um medicamento para ajudar na indução do parto normal e demora um pouco para entrar no trabalho de parto. Entendemos a comoção da família, mas esse é o procedimento menos arriscado para a mãe”, informou o diretor da maternidade.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam) informou que em relação ao Hospital de Codajás há registro de atendimento da paciente no dia 09 deste mês, para avaliação médica. Nessa consulta, a paciente informou que estava com 39 semanas de gestação, que esta era a quarta gravidez, com histórico de dois partos normais e um cirúrgico. A paciente foi examinada e ficou constatado que estava tudo normal com a mãe e o bebê e que até aquele momento não havia indicação de parto cirúrgico.

Ainda conforme a nota, na segunda-feira (14) a paciente retornou ao hospital e relatou ao médico que desde o sábado (12) havia percebido que o bebê havia parado de se movimentar em seu ventre. “O médico realizou os exames de ausculta do bebê e de ultrassonografia e constatou a ausência de batimentos cardíacos do feto. A paciente foi imediatamente transferida para Manaus, a fim de ter acesso a serviços mais especializados, caso houvesse necessidade”, diz a nota.

