Mulher baleada durante invasão em balneário morre no João Lúcio

Um homicídio que ocorreu no mesmo ramal pode ter motivado a vingança – Fotos: Márcio Melo

Depois de sete dias internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, após ser baleada na cabeça, a cozinheira Maria Auzenhira da Silva Rocha, de 58 anos, morreu na noite dessa terça-feira (29). A vítima foi ferida na última quinta-feira (24), quando homens ainda não identificados invadiram o balneário do Pará, no quilômetro 10 do ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo, Zona Leste.

Leia também: Vingança: homens são executados e mulher é baleada na Zona Leste

Durante a invasão dos criminosos, o marido de Maria e dono do balneário, Raimundo Nonato de Oliveira Rocha, o “Pará”, de 61 anos e o vendedor de carvão Francisco Lázaro Nobre Cabral, de 39 anos, foram executados. Na ocasião, a cozinheira foi atingida com um tiro na cabeça. Ela foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas devido a gravidade do ferimento foi encaminhada para o João Lúcio, onde ficou internada até a noite de ontem, quando sofreu uma hemorragia e não resistiu.

O vendedor de carvão Francisco Lázaro Nobre Cabral, 39, também estava no local e foi morto a tiros

Investigação

Vingança, segundo a polícia, pode ter sido a motivação do crime. Conforme as investigações, a ação dos criminosos foi uma retaliação a um assassinato ocorrido há dois meses no ramal do Ipiranga, no mesmo bairro, onde o autor era conhecido como “Pará”. No entanto, familiares afirmaram que Raimundo não tinha nenhum envolvimento com o crime. Até o momento nenhum dos suspeitos foi preso.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

EM TEMPO



Leia mais:

Assaltante descobre que comparsa tinha caso com sua mulher e entrega parceiro à polícia

Acusado de mais de 10 homicídios, traficante mais procurado do Norte é preso no RJ

Caso Oscar Cardoso: ´Eles nunca vão falar que João Branco foi o mandante´, diz delegado