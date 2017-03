Mulher acusada de matar irmão a facadas é absolvida em julgamento

Acusada de matar o próprio irmão a facadas, a ré Erika Gonçalves Guimarães, 24, foi absolvida do crime, nesta terça-feira (21) durante julgamento na 3ª Vara do Tribunal do Júri, realizado no fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. A ré foi absorvida pelos jurados com diferença de cinco votos a favor e três contras.

De acordo com a denúncia do Ministério público do Estado do Amazonas (MP-AM), o crime ocorreu em agosto de 2012, vitimando Denis Gonçalves Guimarães, quando Erika desferiu quatro facadas no peito do irmão, após o mesmo tentar empurrá-la da varanda da residência onde moravam, no bairro Nova Vitória, Zona Leste.

Durante o julgamento, Erika, que atualmente trabalha como serviços gerais de uma loja no Centro, confessou que desferiu as facadas no irmão em legítima defesa, uma vez que Denis estava sob forte efeito de bebidas alcoólicas e agrediu a irmã com chutes na barriga e no rosto.

“Ele estava muito agressivo e veio para cima de mim com uma faca na mão. Depois, caiu da varanda, mas sem a faca. Eu me arrependo, não tinha a intenção de matá-lo”, falou ao juiz.

O promotor do MP-AM, Rogério Marques, alegou que Erika não agiu em legítima defesa, uma vez que ela desferiu as facadas no irmão após ele ter caído da varanda, já não mais oferecendo nenhum perigo para ela. No entanto, o defensor Isaltino Barbosa Neto, da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), afirmou que Denis era ex-presidiário e sempre foi agressivo com a mãe e a irmã. O defensor usou a alegação de excesso exculpante na defesa.

Na leitura da sentença, o juiz Mauro Antony, afirmou que foram julgados improcedentes as acusações contra Erika e a liberou de todas as acusações. O promotor informou que vai entrar com recurso, já a defensoria deu o processo como tramitado e julgado.

Ana Sena

EM TEMPO