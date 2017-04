“Mula humana” é presa com 12 quilos de maconha no aeroporto

Wilkena Bianca da Silva Leal, 23, foi presa na madrugada desta quarta-feira (26), com 12 quilos de maconha do tipo skunk, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, no momento em que tentava embarcar para São Paulo. A droga está avaliada em R$ 60 mil.

A prisão ocorreu durante uma ação do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e agentes da Polícia Federal (PF).

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, há 10 dias a equipe recebeu uma denuncia informando que uma mulher, com as características de Wilkena Bianca, iria embarcar para São Paulo às 2h30 da madrugada, levando uma mala com drogas.

Ao tomar conhecimento das informações, a equipe do Denarc solicitou a contribuição dos operadores aeroportuários, para passar o equipamento de raio x do aeroporto na mala da suspeita.

Durante a revista foram encontrados, dentro de uma mala, dez tabletes de maconha , totalizando, aproximadamente, 12 quilos da droga.

“Acampanhamos a movimentação dela no aeroporto e a abordamos. A droga estava enrolada em papel alumínio entre algas roupas. Ela não disse de quem era a droga, só informou que receberia em São Paulo a quantia de R$ 3 mil pelo transporte”, disse o delegado, destacando que em Manaus cada quilo do entorpecente custa R$ 5 mil. Já em São Paulo custa de R$ 12 a 15 mil.

Wilkena Bianca foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos será encaminhada para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Mara Magalhães

EM TEMPO