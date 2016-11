‘Mula’ é preso após receber drogas em troca de carros roubados em Manaus; criminosos foram identificados

Raimundo Costa Souza, 49, foi preso na noite dessa segunda-feira (14) com 20 quilos de maconha do tipo ‘skunk’, avaliada em R$ 160 mil. A prisão ocorreu no porto de Manaus.

O homem foi preso durante uma ação entre os policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, no prédio da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste, o delegado Péricles Nascimento, titular da Derfv, informou que as investigações em torno do caso duraram aproximadamente 20 dias. No decorrer dos trabalhos, foi constatado que uma quadrilha, a quem pertencia os entorpecentes apreendidos, roubava carros em Manaus e mandava para o município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital) como pagamento pelas drogas.

“Após 20 dias investigando sobre carros roubados em Manaus, descobrimos uma ligação de pessoas que cometiam o delito aqui na cidade e encaminhavam, por meio de portos clandestinos, os veículos para as cidades de Tabatinga e Maraã, com o tráfico de drogas entre essas cidades, o que resultou na prisão do Raimundo, que servia apenas como ‘mula’ na organização criminosa”, explicou Péricles Nascimento.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier titular do Denarc, ontem as equipes receberam informações de que um homem, com as caraterísticas de Raimundo, estaria trazendo em uma embarcação uma quantidade de drogas que seria para o pagamento dos veículos roubados na cidade.

“Fomos acionados pela Derfv na noite de ontem e montamos uma campana ali na região do Porto de Manaus, já sabíamos em qual barco o Raimundo estava vindo e, assim que desembarcou, já nas proximidades da feira da Manaus Moderna, foi quando o abordamos momento antes dele pegar um táxi. Durante a revista constatamos que na bagagem tinha aproximadamente 20 quilos de drogas, divididos em 10 tabletes de dois quilos cada uma”, explicou Mavignier.

Ainda conforme o delegado, Raimundo não faz parte da quadrilha é apenas uma ‘mula’. Os responsáveis já foram identificados e serão presos nos próximos dias.

Em depoimento à polícia, o homem informou que pegou a droga com um colombiano, daquela região, e recebia a quantia de R$ 500, por cada quilo transportado, e que já era a segunda vez que ele fazia esse tipo de transporte para a cidade de Manaus, via fluvial. O suspeito disse, ainda, que não sabia sobre os roubos de veículos já que sua função era apenas trazer as drogas para capital.

Raimundo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDM), no quilômetro da BR-174.

