‘Mula’ é abordado durante patrulhamento na Zona Leste e dedura peruano; os dois foram presos

O peruano José Saavedra Marina, 61, e o brasileiro Carlos Rogério Batista Uchoa, 23, foram presos na noite deste domingo (6) em Manaus, com drogas e uma quantia de R$ 800 em espécie.

Carlos Rogerio foi o primeiro a ser preso. Conforme a polícia, uma equipe da Força Tática estava fazendo patrulhamento de rotina quando avistou um veículo HB20, de cor prata, placa PWT-8437, na rua Marginal, no bairro São José, Zona Leste da cidade e realizou a abordagem. No carro estava Carlos e durante a revista no automóvel foi encontrado uma porção média de oxi.

Durante a prisão, o suspeito relatou aos policiais que atuava como ‘mula’, fazendo transporte de drogas para um peruano, que morava na rua 28, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital.

Após as informações do suspeito, os policiais foram até o local informando e prenderam o peruano. Na casa, a polícia encontrou dois tabletes de oxi, quatro porções média de oxi, três porções de cocaína, além de duas balanças de precisão e R$ 800 em espécie.

A dupla foi levada para o 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por tráfico de drogas. Após os procedimentos eles serão levados para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BE-174.

Portal EM TEMPO