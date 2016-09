Muito samba e forró para curtir véspera de feriado em Manaus

A véspera de feriado será para lembrar os maiores sucessos ‘dos bambas’ no Zer092 Lounge & Bar. A casa abre as portas a partir das 18h para a festa ‘Retrozin do Samba’ ao som de três atrações locais. A noite terá transmissão da partida de futebol Brasil X Colômbia.

A casa dispõe de dez televisores para exibir o jogo que acontece na Arena da Amazônia, a partir das 20h45 (horário de Manaus). “De qualquer mesa que a pessoa escolher, consegue assistir confortavelmente ao jogo. Além disso, futebol e samba é a combinação perfeita para o feriado”, diz Mazinho Santos, um dos sócios da casa.

A noite segue com Cuka Fresca, Uendel Pinheiro e D’ Samba, as atrações do “Retrozin do Samba”. Realizado pela primeira vez na casa, o evento propõe aos artistas apresentar um repertório com músicas de samba e pagode que se tornaram clássicos desses estilos musicais. “A ideia é tocar somente sucessos que marcaram época, relembrar músicas que entraram para história”, ressalta André Ricardo, também sócio do Zer092.

Tudo branco

Hoje o João de Barro também terá uma noite cheia de estilo. A casa noturna do Tarumã vai proporcionar aos seus visitantes uma experiência diferente: a primeira edição do “João de Barro White”. Com previsão de durar mais de oito horas, a festa será animada pelas bandas Rabo de Vaca, Toinho & Forró Show, Gang do Forró e Xandinho (Balanço da Sanfona). Localizado na avenida do Turismo (antigo El Toro Loco), o espaço abre as portas a partir das 21h. O ingresso custa R$ 30, mas quem colocar o nome na lista VIP por meio do WhatsApp (99241-9789) não paga entrada até ás 23h.

O branco será a cor que deverá predominar na roupa do público desse evento. Segundo o organizador, Roberto Marcelo, o tema foi inspirado em grandes festivais de música, onde a iluminação faz toda a diferença. “A cor branca reflete a luz e proporciona efeitos incríveis. Aliado a alta qualidade de som e iluminação, com uma espaçosa pista de dança, tenho certeza que será uma balada imperdível para quem curte o bom e velho forró” disse.