‘Muita terapia’, diz cantor Júnior Lima sobre boatos de ser gay

O cantor Junior Lima, da antiga dupla Sandy e Júnior, foi o convidado do cineasta Fernando Grostein, no YouTube. O bate-papo teve também como tema os boatos que circulam a vida do rapaz desde muito tempo, sobre a sua sexualidade. O músico, que está casado com Mônica Benini, que está grávida do primeiro filho do casal, Otto, aproveitou para falar sobre o fato de ser chamado de gay.

“Tenho um monte de amigo que é gay e nunca tive problema. Mas quando me chamavam de gay, no fundo eu me incomodava.Eu fingia que não, mas ficava sim. Mas, chega uma hora que você se conhece melhor, vê que não precisa provar nada para ninguém. Vivemos numa sociedade machista onde o premiado é aquele que pega mulher. Entender que não tinha que provar nada me fortaleceu. Sou muito bem resolvido mas tudo tem seu preço. Foram longas horas de terapia e crises do pânico”, confessou ele.

Júnior disse ainda que sofreu bullying na adolescência. “Era muito bullying, sofria muito! Bullying por causa do cabelo comprido, por ser famoso, pelas roupas e por cantar música sertaneja. No meu colégio tinha muito moleque folgado. Tive que aprender a andar na escola fingindo que era surdo. Tive que superar isso tudo desde cedo”, declarou.

EM TEMPO