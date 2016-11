Mudanças no calendário afetam clubes de futebol do Amazonas

No início desta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário para a temporada 2017 com algumas novidades. Diferentemente do que aconteceu nesta temporada, o Amazonas vai obedecer e cumprir as datas propostas pela entidade, mas não é só isso. Algumas mudanças afetarão diretamente a temporada dos clubes locais, a principal delas trata da fórmula de disputa da Copa do Brasil.

Com Fast e Princesa do Solimões garantidos na competição nacional, o torneio terá um novo formato. Serão oito fases (cinco no primeiro semestre e três no segundo). 23 datas foram destinadas ao certame, que será disputado entre 8 de fevereiro a 12 de outubro. Equipes que participam da Libertadores entram nas oitavas de final. As equipes que disputarão a Sul-Americana poderão jogar a Copa do Brasil desde o início.

A principal mudança, porém, impacta diretamente nos clubes amazonenses. Isso porque as duas primeiras fases serão decididas em jogo único, o que, além de significar maiores dificuldades para avançar na competição – principalmente se atuar fora de casa –, pode fazer com que as equipes deixem de arrecadar com bilheteria – se a partida tiver de ser disputada longe de seus domínios.

O diretor de futebol do Fast, Rodrigo Novaes, classificou as mudanças realizadas pela CBF no calendário da Copa do Brasil como uma “tragédia” para o futebol amazonense. Esperançoso de que alguns pontos serão revistos pela entidade, ele até sugere que as partidas únicas sejam realizadas nas praças que apresentem a possibilidade de ter o maior público.

“Isso é muito ruim para o futebol amazonense. Ainda não foi definido (mando de campo) se será por sorteio ou pelo ranking, mas tanto para o Fast quanto para o Princesa é terrível, ainda mais se for fora de casa, já que perderíamos uma das coisas mais importantes da temporada, que seria a renda de um jogo de Copa do Brasil, que faz os times respirarem, ganharem um fôlego a mais”, avaliou o dirigente tricolor.

O colaborador do Princesa do Solimões, Raphael Maddy, corrobora com a opinião de Novaes e vê a mudança na fórmula de disputa da principal competição mata-mata do país com certa frustração.

“Na minha opinião, para as equipes pequenas que desejam disputar a Copa do Brasil, é uma decepção, porque sempre lutamos para forçar o segundo jogo contra equipes mais fortes, tradicionais. Os clubes pequenos vão ficar nos primeiros jogos, as chances de você tentar se projetar no cenário nacional diminuíram bastante”, lamentou o dirigente do Tubarão do Norte.

André Tobias

Jornal EM TEMPO