Mudança na Suframa traz perspectivas negativas ao comércio e indústria do AM

A exoneração da ex-deputada federal e economista, Rebecca Garcia, da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), é avaliada pelos representantes da indústria e comércio do Amazonas como negativa para os setores.

O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, disse que a indústria do Amazonas perde com a saída de Rebecca. Segundo ele, a exoneração veio na contramão do que estava sendo adotado na Suframa.

“O que mais preocupa é tentar entender porque essas mudanças acontecem em momento como estes, onde o pais já está à deriva por conta dessa situação do presidente, além do nosso Estado nessa transição. Parece mais um interesse político partidário do que interesse do próprio Estado. Não é a primeira vez que acontece essas mudanças na Suframa dessa forma. É muito ruim essa saída da Rebeca, pois toda mudança causa alguma turbulência. Agora é aguardar para saber quem será o novo superintendente, para que possamos retomar o diálogo. Assim vamos encaminhar o que a nossa sociedade precisa na questão da atividade produtora”, falou.

Wilson Périco disse, ainda, que pela Suframa ser um modelo de exceção, o novo superintendente teria que ser alguém especialista nesse tipo de modelo.

“Acredito que por ser uma autarquia que está inserida no modelo de exceção, tinha que ser alguém com conhecido profundo desse tipo de modelo. O momento que estamos passando não é o certo para essas mudanças, muito pelo contrário, era um momento de buscar dar maior estabilidade possível para a sociedade e para os investidores”, disse Wilson.

O presidente da Cieam avaliou a gestão de Rebecca Garcia como excelente. “Começou com incerteza, pois toda mudança começa como uma certa desconfiança, mas ela fez um excelente trabalho naquilo que foi possível. O diálogo sempre foi muito transparente”, falou, acrescentando que entende as dificuldades e limitações da Suframa.

“Entendemos das limitações e dificuldade que a autarquia tem, já que todas as decisões nesse país hoje são políticas e não técnicas. Então, sabemos que a maioria dos assuntos carece de um envolvimento político grande, não só da superintendente, mas de toda uma classe política. Nesse caso não só da bancada do Amazonas, mas dos estados onde a Suframa tem abrangentes. Assim conseguimos aprovar medidas e desenrolar algumas coisas que são tratadas nos ministérios. Ela se esforçou. Teve toda a equipe da Suframa engajada. Ela tem nosso respeito”, finalizou.

A Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio) também analisou como ruim a saída de Rebecca Garcia e elogiou a gestão da economista. Após a exoneração, “o momento é de incertezas”, segundo o presidente José Roberto Quadros.

“A Rebecca vinha agindo com serenidade. Lamento muito que a Suframa vem fazendo essas mudanças com o sabor político. Agora fica um clima de insegurança e de incerteza. Ela teve uma gestão sóbria, equilibrada, preocupada com o Amazonas. Toda vez que acontece uma mudança, prendemos o ar, pois não sabemos o que vai acontecer daqui para a frente. Todas as questões que já estavam em curso serão reanalisadas pelo novo superintendente, o que demandará tempo”, concluiu.

Queda na indústria

Conforme uma pesquisa divulgada, nesta quarta-feira (24), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), depois da leve recuperação registrada em março, a produção da indústria brasileira voltou a cair em abril. O setor ainda encontra dificuldades para superar a “recessão econômica” enfrentada pelo país.

O emprego e o nível de utilização da capacidade instalada também recuaram no mês passado e os empresários estão menos otimistas em relação a emprego, demanda, exportações e compra de matéria-prima. A mudança na gestão da autarquia e a projeção negativa do setor deixaram os investidores do Amazonas preocupados com o futuro no Estado.

Mara Magalhães

EM TEMPO