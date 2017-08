Muda horário da Lei Seca durante eleição no Amazonas

A portaria proíbe a venda de bebida alcoólica, mas não exige que o estabelecimento fique fechado – Divulgação

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) conseguiu, por meio de uma portaria, a mudança do período de vigência da Lei Seca durante o pleito eleitoral deste domingo (6), no Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) mudou o início de 0h para 2h até às 18h.

Bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público no Estado do Amazonas, devem parar de vender as bebidas nesse período, de acordo com a determinação. Mesmo que o estabelecimento comercial feche mais cedo, a Abrasel orienta para que o estabelecimento imprima a portaria para orientar os consumidores.

A portaria proíbe a venda das bebidas, mas não exige que o estabelecimento fique fechado. Estar bem informado vai fazer toda a diferença. A medida é tomada em razão do entendimento de que a bebida alcoólica, embora tenha o consumo liberado, afeta a capacidade de discernimento do ser humano. Além disso, o consumo no dia das eleições, habitualmente, acarreta transtornos, compromete a boa ordem dos trabalhos eleitorais e o exercício democrático do voto.

Com informações da assessoria