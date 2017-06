Muay Thai: técnica e força em prol da saúde

Punhos, cotovelos, joelhos e canelas são as partes do corpo mais utilizadas na prática – Fotos: Divulgação

Conhecido também como Boxe Tailandês ou Luta Tailandesa, o Muay Thai tem conseguido diversos aficionados mundo afora e é tão popular no seu país de origem quanto o futebol no Brasil. Apesar de ser considerado para alguns um esporte agressivo demais, o esforço aplicado faz valer a pena, devido aos seus grandes benefícios para a obtenção de um bom estado geral de saúde.

“A luta tailandesa trabalha todas as partes do corpo, resultando em pernas, glúteos, barriga e braços mais firmes. Também melhora o condicionamento físico, a coordenação motora, a agilidade e a flexibilidade. Trabalha grupos musculares de forma mais dinâmica e ajuda no raciocínio” explica o professor de Muay Thai Dennys Borges, acrescentando que “todos, de todas as idades, podem praticar a luta, mas deve-se sempre consultar um médico antes de começar a praticar qualquer atividade física para fazer uma avaliação para saber se tem alguma restrição que possa lhe prejudicar”.

Punhos, cotovelos, joelhos e canelas são as partes do corpo mais utilizadas na prática e seu uso combinado de técnica e de força compõe as oito armas de combate desta modalidade. Os chutes e socos beneficiam o coração, pois estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos. O Muay Thai proporciona um preparo físico de modo global, aumentando o tônus e a resistência muscular. A flexibilidade e a coordenação motora também são aprimoradas devido à amplitude dos movimentos. Alivia o estresse e a tensão do dia-a-dia em cada aula, além de melhorar a autoestima, pois, quem o pratica, exibe maior disposição para enfrentar os desafios da vida.

Por promover uma queima calórica significativa, o Muay Thai é indicado para emagrecimento, performance, condicionamento físico, de saúde e desenvolvimento motor global.

Na Cia

Com uma hora e meia de aula em grupo, de muito dinamismo e um trabalho corporal de aquecimento, concentração, alongamento e um gasto calórico de 600kcal, o professor Dennys Borges ensina a prática do Muay Thai duas vezes por semana, às segundas e quartas, a partir das 20h na Cia Athletica do Manauara Shopping. No Studio 5 as aulas acontecem às terças e quintas, às 17h30.

