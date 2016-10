MPT-AM seleciona jornalista para vaga de assessor; inscrições a partir desta quinta, com salário de R$ 4,9 mil

O Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT 11ª Região) abre nesta quinta-feira (6) processo seletivo para vaga, em cargo em comissão, de chefe da assessoria de comunicação da procuradora-chefe do MPT da 11ª Região. As inscrições seguem até o dia 14 de outubro, e deverão ser realizadas, das 8h às 15h, na sede do MPT, localizada na avenida Mário Ypiranga,, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Poderão concorrer à vaga bacharéis em comunicação social com habilitação em jornalismo. O candidato, porém, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, nem penalidade administrativa referente à advertência ou suspensão nos últimos três ou cinco anos, respectivamente; possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme edital publicado no site do MPT.

O edital completo está disponível no endereço www.prt11.mpt.gov.br/informe-se/servidores.

O servidor cumprirá jornada de trabalho fixada em regulamento, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas.

A remuneração é de R$ 4.962,19 para profissionais sem vínculo com a administração pública e de R$ 3.225,42 para servidores que optarem por manter sua remuneração. Além da remuneração, o servidor terá direito a auxílio alimentação no valor de R$ 884,00, bem como auxílio-creche, auxílio transporte e plano de saúde.

Seleção

Serão considerados para o processo seletivo os critérios a seguir: experiência profissional e formação acadêmica. Além desses, a seleção para o cargo em comissão consistirá de análise curricular e entrevista, a serem realizadas pela procuradora-chefe do MPT da 11ª Região, a qual terá liberdade para escolher, dentre os inscritos para seleção, o candidato cujo perfil melhor se amolde aos objetivos do cargo.

O resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 31 de outubro.

Para mais informações: (92) 3194-2800 ou 3194-2882.