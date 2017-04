MPF vai editar recomendação referente à venda de garrafão de água

Órgãos de defesa do consumidor estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (6) com o Sindicato da indústria de Bebidas e Ministério Público Federal (MPF) para discutirem os impasses sobre a utilização dos garrafões de água, com base no Termo de Ajustamento de Conduto (TAC), implantado no fim do ano passado. O encontro aconteceu na sala de comissões da Câmara Municipal de Manaus (CMM), localizado na Zona Oeste.

De acordo com o vereador e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Álvaro Campello, a reunião proposta pelo vereador Chico Preto, foi uma oportunidade para que as representações pudessem ajustar algumas situações que estão impedindo os consumidores de adquirir o produto de sua preferência, em virtude do TAC do garrafão.

Na ocasião, Álvaro destacou ainda que um dos objetivos da reunião é aprofundar cada vez mais esse tipo de discussão para que o consumidor tenha resguardado o direito de escolha por um produto de qualidade e que atenda a necessidade, sem que haja interferências das empresas durante o processo de compra.

“A assinatura do TAC foi uma medida necessária para garantir a saúde dos consumidores. Todos os garrafões precisam vir com a marca impressa dos seus fabricantes, isso garante a qualidade de quem está oferecendo o produto. Entretanto, alguns consumidores estão enfrentando dificuldades na hora de comprar seus garrafões. O consumidor vai até o comércio com o garrafão da marca A e quer comprar um produto com a marca B, porém ele não está podendo fazer essa opção em razão do TAC. Eu já li esse termo várias vezes e vi que em nenhum momento ele impede que o consumidor faça essa escolha”, disse o Campello.

A secretária executiva do Procon-AM, Roseli Fernandes, salientou que o cumprimento do TAC precisa ser fiscalizado, principalmente nas situações que envolvem as distribuidoras, levando sempre em consideração a questão da saúde pública, do direito do consumidor e da ordem econômica social.

“Queremos chegar em um denominador comum, onde todos saiam ganhando, principalmente o consumidor que é a mola mestre da economia do nosso Estado. Esse termo faz menção da questão do uso dos garrafões, o que não está sendo respeitado por todos. É uma discussão salutar e que precisa chegar a um consenso”, frisou.

Para o vereador Chico Preto, a compreensão do TAC é importante porque ele impacta diretamente na relação ‘comerciante-consumidor’. “E o que se espera é que os órgãos de vigilância fiscalizem e que o consumidor seja bem informado e que, a ele, não seja imposto essa situação de que não pode mais trocar no distribuidor porque não tem contrato comercial com a empresa que produz”, falou.

Ao fim da reunião, o MPF garantiu de que editará uma recomendação para os fabricantes e distribuidores de bebida, no sentido de que o consumidor tenha seu direito de livre escolha assegurado na hora em que ele comprar o produto.

“Ficou acordado de que o Ministério Público Federal tomará essas providências para assegurar o direito fundamental do consumidor. Ficamos extremamente felizes em saber que, por parte do MPF, já existe uma decisão para que o consumidor não fique prejudicado. E o Sindicato das Empresas tomará as medidas necessárias, sempre levando em consideração a segurança alimentar, que é importantíssima”, comemorou Álvaro.

Gerson Freitas

EM TEMPO