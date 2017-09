MPF investiga aplicações irregulares de recursos em Parintins e no financiamento do Viver Melhor

O MPF expediu notificações, conforme procedimentos administrativos do da própria instituição – Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF-AM) abriu inquérito para investigar possíveis irregularidades na aplicação de verbas executadas diante da decretação de estado de emergência no ano de 2013, na gestão do ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD), cidade a 369 km de distância da capital Manaus. A ação foi publicada no Diário Eletrônico da instituição na tarde desta sexta-feira (8).

Através da portaria nº 19, de 6 de setembro de 2017, o procurador da república, Thiago Pinheiro Corrêa, abriu inquérito civil e resolveu converter o procedimento preparatório n ° 1.13.000.000225/2017-17, em inquérito civil, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades decorrentes de verbas executadas.

De acordo com o procurador, é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil Público ou Ação Civil Pública para a defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União n° 75, de 20 de maio de 1993.

Com a investigação, o MPF expediu notificações, conforme procedimentos administrativos do da própria instituição, requisitando informações e documentos para que possam verificar a veracidade da possível aplicação irregular dos recursos destinados para o estado de emergência do município.

Contratos da Caixa serão investigados

Na mesma publicação, o procurador da república Leonardo Sampaio de Almeida resolveu converter a Notícia de Fato (NF) n° 1.13.000.001695/2017-90 em inquérito civil com a finalidade de “apurar supostas irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal, no que tange ao financiamento do loteamento Viver Melhor III, no Conjunto Nova Cidade”, determina o procurador.

Henderson Martins

