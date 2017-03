MPF instaura inquérito para acompanhar medidas de apoio aos índios venezuelanos em Manaus

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) instaurou inquérito civil para acompanhar as medidas de apoio aos indígenas Warao, imigrantes da Venezuela que estão acampados há semanas na rodoviária de Manaus. O MPF solicitará informações de diversos órgãos ligados a Assistência Social, Direitos Humanos e Indígenas sobre as medidas adotadas para garantir o atendimento humanitário aos imigrantes venezuelanos na cidade.

O procurador da República que acompanha a situação dos indígenas realizou visita à rodoviária onde os índios estão acampados na noite de terça-feira (14), para dialogar com o povo Warao e entender melhor a situação em que se encontram, seus anseios e necessidades. Grande parte dos indígenas informou estar fugindo da escassez de alimentos e produtos na Venezuela, decorrente da crise econômica do país, e ressaltou que pretende adquirir tais bens no Brasil e retornar em tempo oportuno às suas terras.

Na portaria de instauração do inquérito, o MPF aponta que é necessária a adoção de medidas concretas em apoio aos indígenas Warao, em especial aqueles em situação de rua, como a destinação de locais para abrigo, alternativas de retorno ao país de origem aos que desejarem, construção de política integrada, por meio de rede de instituições governamentais, civis e religiosas para atendimento às crianças indígenas em situação de vulnerabilidade na cidade de Manaus, entre outras.

As alternativas devem ser construídas, destaca o MPF, com a participação do povo Warao, por meio da autodeterminação e consulta aos seus líderes e integrantes no município de Manaus, o que constitui um direito do povo indígena.

No âmbito do inquérito civil instaurado, o MPF solicitará informações, por ofício, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) e da Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre as providências adotadas para garantir tratamento humanitário aos imigrantes venezuelanos em Manaus.

O Consulado da Venezuela em Manaus deverá informar ao MPF as medidas adotadas para apoiar os venezuelanos que imigraram para a capital amazonense, em especial os indígenas da etnia Warao, e a Pastoral do Migrante da Igreja Católica foi instada a prestar informações atualizadas acerca da presença de imigrantes indígenas Warao em Manaus e sobre a possibilidade de disponibilização de abrigo aos que estão em situação de rua na rodoviária.

A partir do recebimento dos ofícios, os órgãos terão dez dias úteis para responder ao MPF.

