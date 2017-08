MPF e PF reabrem inquérito sobre Lula no mensalão

Os procuradores avaliaram que há fatos novos e, portanto, a investigação deve prosseguir – Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério Público Federal a Polícia Federal reabriram um inquérito decorrente do mensalão para investigar se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da negociação de um suposto repasse de US$ 7 milhões da Portugal Telecom para o PT. A apuração foi aberta em 2013, a partir de um depoimento do publicitário Marcos Valério, preso desde novembro daquele ano por ter sido o operador do mensalão. Ele foi condenado a mais de 37 anos de prisão.

Leia também: Lula diz não ter que explicar nada sobre 9 milhões depositados em previdência

A PF, no entanto, não conseguiu rastrear, os supostos desembolsos da Portugal Telecom e, em 2015, a Procuradoria no Distrito Federal pediu o arquivamento do caso. Mas o juiz não concordou e determinou que o MPF fizesse uma nova análise do material. O caso foi para a 5a câmara de coordenação e revisão do MPF. Os procuradores avaliaram que há fatos novos e, portanto, a investigação deve prosseguir.

O inquérito voltou para o MPF e foi redistribuído para outro procurador, que agora vai tocar a investigação para saber se é possível comprovar os fatos narrados por Marcos Valério.

Em julho deste ano, Marcos Valério fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal, após ter a oferta negada pelo Ministério Público Federal. O acerto foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) e aguarda homologação. A colaboração envolve políticos com foro privilegiado.

Letícia Casado

EM TEMPO

Leia mais:

Defesa diz que nova denúncia contra Lula atenta contra Estado de Direito

MPF recorre de sentença de Moro e pede pena maior para Lula

Tribunal mantém bloqueio de bens do ex-presidente Lula