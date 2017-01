MPE prepara lista tríplice para a disputa no Tjam

Promotores do Ministério Público do Estado (MPE) terão, até às 14h desta sexta-feira (13), para concorrer em lista sêxtupla interna e de onde sairão os três mais votados que serão credenciados a disputar uma das seis vagas da corte do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) para o cargo de desembargador, por meio do quinto constitucional.

A eleição interna do órgão está agendada para o dia 23 de fevereiro. Até o momento, seis nomes estão inscritos, entre eles o do procurador-geral, Fábio Monteiro, que está afastado do cargo para disputar esta eleição.

Conforme o edital, o pedido de inscrição, além do informe sobre a regularidade e tempestividade do serviço, será instruído com a prova de que o candidato tem mais de dez anos na carreira do Ministério Público, a qual se fará por certidão expedida pela Diretoria de Administração da Procuradoria-Geral de Justiça. Protocolizado o pedido na Secretaria do Conselho Superior, será imediatamente encaminhado à presidência do Órgão Colegiado, que convocará reunião extraordinária para efeito de homologação das inscrições e, posteriormente, lançará aviso convocatório para o processo de elaboração da lista sêxtupla.

O Conselho Superior do Ministério Público acompanhará, fiscalizará e tomará as deliberações, por maioria de votos, resolvendo as impugnações oferecidas e os incidentes ocorridos ao longo do processo, tendo o presidente, também, o voto de qualidade. Os trabalhos de votação e apuração serão realizados por uma Comissão Eleitoral, composta de dois promotores de Justiça da Entrância Final, escolhidos pelo procurador-geral de Justiça e sob a sua presidência.

Encerrada a votação, no dia 23 de fevereiro, o processo de apuração iniciará pela contagem das cédulas na urna, a fim de que se verifique a coincidência do número de cédulas com a quantidade de assinaturas constantes da lista de presença firmada pelos eleitores, já em seguida divulgando o resultado. O edital fala também que, em caso de empate entre os candidatos, será apurado o desempate, observando os critérios de maior tempo de serviço na carreira e de serviço público. Tendo igualdade quanto aos precedentes, nesse caso, o mais velho de idade.

Caso não haja e concluída a apuração, o resultado será anunciado, em voz alta, pela presidência do Conselho Superior do Ministério Público, que proclamará, em seguida, os seis mais votados, encaminhando, nos dois dias úteis seguintes, a lista para o Tribunal de Justiça.

No dia 29 de novembro de 2016, o Poder Judiciário publicou no Diário Oficial da Justiça Eletrônico (DJE) dois editais tornando pública a abertura de duas vagas para o cargo de desembargador, sendo que a primeira vaga pelo critério de antiguidade, foi ocupada pele atual desembargador, Jomar Fernandes, que tomou posse no dia 9 de dezembro. A segunda será direcionada para o quinto constitucional.

