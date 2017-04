MPE-AM fará ato contra Lei de Abuso de Autoridade

Trajados de roupas na cor preta, servidores do Ministério Público do Estado (MPE) farão uma manifestação na próxima quarta-feira (26) às 9h, em frente ao fórum Henoch Reis, na avenida Paraíba, bairro São Francisco, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A reivindicação acontecerá no mesmo horário em que estará sendo votado em Brasília o projeto de lei que atualiza a Lei do Crime de Abuso de Autoridade, que prevê, em suma, a possibilidade de um infrator, por exemplo, processar delegados, promotores e juízes.

O movimento acontecerá simultaneamente em todo o Brasil e no Amazonas se estenderá também às promotorias da capital e interior do Estado.

O projeto estava em análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, mas foi adiado na última quarta-feira. A prorrogação aconteceu devido ao relator da proposta, o senador Roberto Requião (PMDB-PR), rejeitar o projeto de autoria do líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), e apresentar um substitutivo baseado na proposta alternativa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com diversas alterações.

Após a leitura do relatório na CCJ, que durou mais de duas horas, o presidente da comissão disse que não vai mais admitir “obstrução, nem nenhum outro tipo de chicana regimental” para protelar a apreciação do texto.

O presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), promotor Lauro Tavares, adianta que caso o ato não seja suficiente para inviabilizar a aprovação do projeto de lei, os servidores retornarão para uma nova manifestação, no dia 28 deste mês. O principal mote do ato será a reforma da Previdência, mas também receberá as reivindicações da classe do Ministério Público, assim como magistrados e todas os agentes de segurança. “Há um risco para a sociedade, caso esse projeto de atualização da Lei do Crime de Abuso de Autoridade seja aprovado”, alertou.

Para Tavares, um dos pontos mais preocupantes da matéria é a possibilidade “de dar ao criminoso as mesmas armas que o Estado possui”.

Em outras palavras, isso significa que um infrator, ao sentir-se injustiçado com alguma ação do Estado, poderá entrar com denúncia e processo. “Basta apenas que o criminoso entenda que o delegado ou juiz que o processou ou julgou deve ser processado”, salientou.

Segundo ele, a existência de consequências são inúmeras, entre elas estão a impossibilidade de atuação de delegados e juízes. “Vamos exemplificar que esses servidores recebam e decidam sobre cerca de dez a 15 processos de infratores. Caso cada um decida abrir um processo, delegados, promotores e juízes não mais atuarão e viverão somente para defender-se”, completou.

Ele confirma, ainda, que a aprovação do projeto enfraquecerá o trabalho da Justiça e a sociedade ficará insegura.

Fabiane Morais

EM TEMPO