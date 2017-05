MPC analisa pedido de desbloqueio de contas do Estado

O governador interino do Amazonas, David Almeida (PSD), enviou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), ainda na tarde de terça-feira (9), o termo de posse solicitado pelo conselheiro-presidente Ari Moutinho Júnior para viabilizar o desbloqueio das contas do Estado. O pedido já está sendo analisado pelo Ministério Público de Contas (MPC), que deve emitir parecer ainda nesta quarta-feira (10).

O documento foi entregue ao conselheiro Júlio Pinheiro, que abriu vistas ao MPC para analisar o pedido do Governo. A assessoria de imprensa do órgão ministerial informou que o procurador-geral Carlos Alberto Almeida faz essa análise, e que só deve retornar o parecer ao TCE no fim do dia.

Visita

Estava marcado para as 10h desta quarta-feira (10) a visita do governador interino David Almeida ao TCE, onde iria se encontrar com o conselheiro-presidente Ari Moutinho Júnior e com o conselheiro que bloqueou as contas do Estado, Júlio Pinheiro, porém o encontro foi adiado para às 14h.

Histórico

O bloqueio foi autorizado, de forma monocrática, pelo conselheiro Júlio Pinheiro, na última segunda-feira (8), após ser informado pelo Ministério Público de Contas (MPC) que o Governo do Estado havia realizado operações financeiras que, somadas, chegavam a mais de R$ 230 milhões nos dias que seguiram a cassação de Melo e Henrique.

Funcionários do Governo do Amazonas afirmam que o dinheiro movimentado pelo executivo estadual foi para cumprir pagamentos de fornecedores, e que o governo adotou a medida para preparar a administração do estado para a próxima gestão.

Secretariado

David Almeida também anunciou mudanças no secretariado. Cargos de confiança, seguranças e parte da equipe de comunicação também vão sofrer alterações que devem ser formalizadas e divulgadas nos próximos dias.

O parlamentar ocupa o cargo de governador até o mês de agosto, quando uma nova eleição decidirá o líder do estado, que vai comandar o executivo amazonense até 2018.

Laize Minelli

EM TEMPO